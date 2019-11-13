Bafra'da imam hatip okullarının 68. yılı kutlandı

13.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:26

Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından imam hatip okullarının kuruluşunun 68. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Dursun Özcan, Bafra Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, imam hatip ruhunun dünyayı bir bütün olarak kavrama, doğunun ve batının ilim ırmaklarını buluşturma misyonuyla ülkeye çok şeyler kazandırdığını söyledi.

Özcan, bu misyonu ortaya koyan ve emeği geçen Cemalettin Ökten, Tevfik İleri, Nurettin Topçu ve diğer kişilere şükran ve minnet dileklerini sundu.

Program, şiir dinletisi ve Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi okul korosunun gösterisinin ardından son buldu.



Programa Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Müftüsü Necmettin Kayar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dursun, MHP İlçe Başkanı Barbaros Turna ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA