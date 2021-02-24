Bafra'da iki katlı ev yandı
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Bafra'da iki katlı ev yandı

24.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:44
Bafra'da iki katlı ev yandı

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev yandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev yandı.

Tepebaşı Mahallesi'nde Mehmet Kurt'a ait, alt katı odunluk olarak kullanılan iki katlı ahşap evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının elektrik hattından çıkmış olabileceği belirtilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol

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