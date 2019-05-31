Bafra'da ifade tartışması: 2 ağır yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan tartışma sonunda iki kişi silahla vurularak ağır yaralandı.

Olay, Fatih Mahallesi Bahçeli 6. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M.Ç.(27) ve H.F.(27) isimli şahıslar, 2 ay önce polisi darp olayında şahitlik yapan R.B.'nin evine gelerek eşi T.B.'nin ifadesini geri almasını istediler. Çıkan tartışma sonunda M.M.Ç. ve H.F., R.B.'ye saldırarak darp etti. Evde bulunan ruhsatsız silahını alan R.B. de kendisini darp eden saldırganları silahla ateş ederek yaraladı. Olay yerinde bulunan bir otomobille Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olay sonrası vücudunda ve boynunda bıçak izleri bulunan R.B. ise silahıyla birlikte polise teslim oldu. R.B., Bafra'da özel bir hastanede tedavisi yapıldıktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA