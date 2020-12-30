Bafra'da "Huzur Güven Uygulaması" yapıldı
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Bafra'da "Huzur Güven Uygulaması" yapıldı

30.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:30
Bafra'da

Samsun'un Bafra ilçesinde "Huzur Güven Uygulaması" gerçekleştirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde "Huzur Güven Uygulaması" gerçekleştirildi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde kamu düzeninin devamlılığının sağlanması, terör örgütleri ve uzantılarıyla mücadele kapsamında uyuşturucu, organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ile mücadele ve trafik güvenliğinin arttırılması kapsamında uygulama yapıldı.

Ekipler, vatandaşların yoğun bulunduğu bulvar, cadde, meydan ve sokaklar, otogar, AVM, pazar yerlerinde HES kodu, UYAP ve GBT kayıtlarını sorgulayarak yılbaşı öncesi yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol

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