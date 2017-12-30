Bafra'da "Huzur-9" Uygulaması

Samsun'un Bafra ilçesinde " Türkiye Huzur-9" uygulaması kapsamında sabit noktalarda ve umuma açık alanlarda denetimler yapıldı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile halkın güven ve huzurunun devamının sağlanması amacıyla, polis ekiplerince huzur operasyonu gerçekleştirildi. Halka açık mekanlarda ve eğlence yerlerinde yapılan asayiş uygulamalarında çok sayıda güvenlik görevlisi yer aldı. İki etap halinde yapılan uygulamaların 19.30-21.30 saatleri arasında yapılan 1. etabında sabit nokta uygulamasında 127 araç kontrol edildi. 11 araca 9 bin 49 lira para cezası uygulandı. 251 şahsın GBT'si sorgulanırken, 1 şahısta ruhsatsız tüfek ve tüfeğe ait 2 adet dolu kartuş ele geçirildi.



22.00-24.00 saatlerinde yapılan 2. etap umuma açık eğlence yerlerinde yapılan uygulamalarda ise 512 şahıs GBT sorgulamasından geçirildi, 2 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 1 şahıs üzerinde 6736 sayılı Kanun'a muhalefet oluşturan 1 bıçak ele geçirildi. - SAMSUN