Bafra'da Hükümlüler Fidan Dikti

Bafra ilçesinde oluşturulan Adalet Ormanı'na hükümlüler tarafından fidan dikildi.

Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, Emenli köyünde oluşturulan alanda düzenlenen programda, Adalet Bakanlığınca 2018 yılının hükümlülere orman oluşturma yılı olarak ilan edildiğini söyledi.

Bu kapsamda Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ile protokol yaptıklarını ifade eden Türkmen, "Emenli köyündeki 60 dekarlık alanının 20 dekarında orman oluşturma, 40 dekarına da bakım yapmak üzere bir protokol imzaladık. Kamuda çalışma hükümlülüğü bulunan hükümlüler burada ağaç dikecek. Hükümlüler hem toprakla buluşacaklar hem vücutlarındaki elektriği toprağa bırakacak hem de cezalarını böylelikle infaz etmiş olacak." diye konuştu.

Adaletin, hava, su ve toprak kadar önemli olduğunu dile getiren Türkmen, "Bu ülkede aşıyorsak devletimizin ve vatandaşlarımızın en çok adalete ihtiyacı var. Bizde bu nedenden dolayı ormanımıza Adalet Ormanı adını koyduk." dedi.



Programda Türkmen'in yanı sıra Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Orman İşletme Müdürü Ercüment Sarıca ve beraberindekiler ile hükümlüler tarafından alana fidan dikildi. Adalet Ormanına 19 bin fidan dikileceği belirtildi.