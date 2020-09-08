Bafra'da HES uygulamasına afişli bilgilendirme Bafra Belediyesi kamu, özel kurum ve kuruluşlarına girişlerde getirilen Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması hakkında ilçe genelinde bilgilendirme çalışması başlattı.

Bafra Belediyesi kamu, özel kurum ve kuruluşlarına girişlerde getirilen Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması hakkında ilçe genelinde bilgilendirme çalışması başlattı.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince uygulama hakkında bilgi veren broşür ve afişlerin dağıtımı gerçekleştirildi. Yapılan bilgilendirmelerde vatandaşlar Hayat Eve Sığar uygulamasından, e-devletten ve kısa mesaj servisinden HES kodu alabileceği belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA