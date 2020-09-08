Bafra'da HES uygulamasına afişli bilgilendirme
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Bafra'da HES uygulamasına afişli bilgilendirme

Bafra Belediyesi kamu, özel kurum ve kuruluşlarına girişlerde getirilen Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması hakkında ilçe genelinde bilgilendirme çalışması başlattı.

Bafra'da HES uygulamasına afişli bilgilendirme
08.09.2020 18:58 | Son Güncelleme: 08.09.2020 19:02

Bafra Belediyesi kamu, özel kurum ve kuruluşlarına girişlerde getirilen Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması hakkında ilçe genelinde bilgilendirme çalışması başlattı.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince uygulama hakkında bilgi veren broşür ve afişlerin dağıtımı gerçekleştirildi. Yapılan bilgilendirmelerde vatandaşlar Hayat Eve Sığar uygulamasından, e-devletten ve kısa mesaj servisinden HES kodu alabileceği belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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