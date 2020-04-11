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Bafra'da halden sebze sevkıyatı devam ediyor

Samsun'un Bafra ilçesinde sokağa çıkma yasağından muaf tutulan çiftçilerin hale getirdiği ürünler tüketiciye ulaştırılmak üzere sevkıyatları sürüyor.

11.04.2020 16:31 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:32
Bafra'da halden sebze sevkıyatı devam ediyor

Samsun'un Bafra ilçesinde sokağa çıkma yasağından muaf tutulan çiftçilerin hale getirdiği ürünler tüketiciye ulaştırılmak üzere sevkıyatları sürüyor.

İçişleri Bakanlığı 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün sokağa çıkmayı yasakladı. Yasak kapsamındaki büyük şehirlerden Samsun'da görevliler ve mazeretli olanlar dışında vatandaşlar sokağa çıkamadı. Türkiye'nin önemli ovalarından biri olan Bafra Ovası'nda üreticiler ise yasak kapsamı dışında tutuldu. Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, bakanlık genelgesi doğrultusunda Bafra'da toplanan ürünlerin hale getirilmesinin yasak kapsamı dışında olacağını duyurdu. Çiftçiler de kesim yaptıkları mallarını hale getirdiler.

Halde komisyonculuk yapan Zekeriya Kitap, "Yeter ki talep olsun. Talep olduğunda malımızı sevk edebiliyoruz. Bu sene bazı kışlık mallarımız iyi değildi. Ama ortalama iyi sayılır yine. Fiyat düşüşleri beyaz lahana, kırmızı lahana ve pırasada oldu. Pırasa tarlada kaldı. Karnabahar, brokoli iyiydi. Bu sene halciler olarak iyi mal sevk ettik. Sıkıntı olmadı, mahsul boldu. Fiyatlar da ortalama gittiği için sıkıntı yaşamadık. Kışlık mallarımızı sevk ettik, inşallah yazlık mahsullerimiz de dikilir, rahatlıkla sevk ederiz" dedi.

Komisyoncu Kemal Dere ise "Sokağa çıkma yasağının şu an tam farkında değiliz. Büyükşehirlere şu an satışlarımız yok. Şu anda ağırlıklı olarak Gürcistan'a çalıştığımızdan tam etkisini göremiyoruz. Ancak tabii ki virüsün etkisini gördük. Beyaz lahana, kırmızı lahana onların fiyatları düşük, sevkıyatları da pek yok. Tamamen virüsle alakalı da değil. Bu sene biraz fazla ekim oldu. Türkiye genelinde fazlalık vardı. Zaten virüsten sonrada sevkıyatlar kırmızı lahana, beyaz lahana hep kesildi. Şu an kırmızı lahana, beyaz lahana sevkıyatı yapamıyoruz. Yazlık sebzelerimizin ekimi başladı. Şu anda çiftçimiz ekiyor. Elinden gelen bütün mücadeleyi veriyor. Yazlık ekimlerde bir noksanımız olduğunu tahmin etmiyoruz ama şu an herkesin kafası karışık. Muallak bir durum var. Hiç kimse önünü göremiyor. Böyle bir sıkıntımız var. Kimse önümüzde neler bekliyor farkında değil. Biz de bilmiyoruz, ne olacak ne bitecek diye. Pazara göre ekim yapmamız lazım. Türkiye'de ortalama tüketim ne kadar, bölge bölge ona göre ekim yapılması lazım" diye konuştu.

Bafra'dan kışlık sebzelerin talep olan illere sevkıyatı devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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