Bafra'da hafif ticari araç römorka çarptı: 1 yaralı
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Bafra'da hafif ticari araç römorka çarptı: 1 yaralı

01.12.2020 09:37 | Son Güncelleme: 01.12.2020 09:40
Bafra'da hafif ticari araç römorka çarptı: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın römorka çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın römorka çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fikri Bahadır Kök idaresindeki 55 JZ 349 plakalı hafif ticari araç, Hal Caddesi'nde park halindeki römorka çarptı.

Kazada araçta bulunan ve yaralanan Hasan Eren, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol

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