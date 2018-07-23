Bafra'da Gözaltına Alınan 6 Kişi Serbest Bırakıldı

Bafra'da Gözaltına Alınan 6 Kişi Serbest Bırakıldı

Samsun’un Bafra ilçesinde bir eve yapılan baskında gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı.

Bafra'da Gözaltına Alınan 6 Kişi Serbest Bırakıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir eve yapılan baskında gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan takip sonucunda Tabakhane Mahallesi'nde bir eve yapılan baskında gözaltına alınan 6 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından savcının talimatı ile serbest bırakıldı. Düzenlenen baskında evde yapılan aramada uyuşturucu madde ve uyuşturucu içiminde kullanılan kova tabir edilen aparat ele geçirilmişti. - SAMSUN

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