Bafra'da Girişimci Adaylarına Sertifikaları Verildi

Bafra Ziraat Odası ve İŞKUR tarafından düzenlenen "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini" başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, sertifika programında yaptığı konuşmada, kursiyerlerden aldıkları belgelerle kredi başvurusunda bulunmalarını, kendi öz kaynaklarını da kullanarak üretime yönelmelerini istedi.

Samsun'un bir tarım kenti olduğuna işaret eden Vali Kaymak, "Bafra Ovası, Çarşamba Ovası. İki ilçemiz de gerçekten Türkiye'nin önemli gıda merkezlerinden. Ama biz bu ovaların hakkını tam olarak verebiliyor muyuz? Samsun potansiyelini daha iyi kullanmalıdır, şu var olan potansiyelimizi daha iyi kullanmamız durumunda daha çok üreteceğiz, daha çok evlerimize para girecek ve Türkiye daha çok üreterek daha güçlü olacak." diye konuştu.

Büyük Şehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise, alınan sertifikaların bir kenara konulmaması gerektiğini söyledi.

"Hayat sertifika almakla kazanılmıyor, hayat mücadele etmekle kazanılıyor." diyen Yılmaz, "Sertifika bu işin bir anahtarı olabiliyor ya da en azından bir öz güven verebiliyor.

Düşe düşe, dizlerin kanaya kanaya, bir daha kalkıp, bir daha deneyerek yapılan işlerle hayat kazanılıyor." ifadelerini kullandı.

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, kursa kadınların ilgisinin yoğun olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından 42 kursiyere sertifikaları dağıtıldı.