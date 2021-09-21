Bafra'da girdiği daireden 10 bin lira çalan kadın Samsun'da yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde girdiği evden 10 bin lira çalan kadın, polisin çalışması sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Mevlana Mahallesi'nde 8 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.A.'ya ait dairenin kapısını çalan H.G., içeride kimse olmadığını anlayınca kapıyı sert bir cisimle zorlayarak açıp içeri girdi. Evde bulunan 10 bin lirayı alan H.G. kayıplara karıştı. Eve gelen T.A., parayı koyduğu yerde bulamayınca polisi aradı. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada 24 ayrı güvenlik kamerası kaydını inceleyerek eve giren kadın hırsızın kimliğini belirledi. Samsun'da ikamet ettiği tespit edilen H.G. yakalanarak gözaltına alındı. 29 ayrı suç dosyası bulunduğu öğrenilen H.G. Bafra Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.G. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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