Bafra'da gençler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Bafra'da gençler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı - Haberler
Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Bafra'da gençler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

16.03.2020 19:45 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:45
Bafra'da gençler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.


Olay, İsmet Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. ile R.D. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada R.D., H.K'yi bacağından bıçakladı. Yaralanan H.K. ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zanlı ise, olay sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak Çocuk Büroya teslim edildi.


Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüsün doğduğu kentte rüzgar tersine döndü! Salgında bir ilk Haber
Koronavirüsün doğduğu kentte rüzgar tersine döndü! Salgında bir ilk
ABD'deki Türk bilim insanı koronavirüs aşısı için tarih verdi Haber
ABD'deki Türk bilim insanı koronavirüs aşısı için tarih verdi
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük Haber
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük
Türk Tabipleri Birliği, Türkiye'deki salgın için tarih aralığı verdi Haber
Türk Tabipleri Birliği, Türkiye'deki salgın için tarih aralığı verdi
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs testi pozitif çıkan yeni hastalar var Haber
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs testi pozitif çıkan yeni hastalar var
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi Haber
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Son Dakika: Türkiye'nin uçuş yasağı uyguladığı ülke sayısı 20'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'nin uçuş yasağı uyguladığı ülke sayısı 20'ye yükseldi
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Diyanet İşleri Başkanı 'Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?' sorusuna cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı
Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı
Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek
Adli hizmetlerde koronavirüs önlemleri! Ertelenen duruşmalar, UYAP üzerinden duyurulacak
Adli hizmetlerde koronavirüs önlemleri! Ertelenen duruşmalar, UYAP üzerinden duyurulacak
Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı
Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi
Yurt dışından dönen Türk vatandaşlarının koronavirüs için doldurdukları form ortaya çıktı
Yurt dışından dönen Türk vatandaşlarının koronavirüs için doldurdukları form ortaya çıktı
Gigi Datome'den koronavirüs uyarısı: Türkiye'nin İtalya gibi olmasını istemiyorum
Gigi Datome'den koronavirüs uyarısı: Türkiye'nin İtalya gibi olmasını istemiyorum
Son dakika: CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi
Son dakika: CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Yoğunluğuyla meşhur Mecidiyeköy metrobüs durağı, koronavirüs korkusundan boş kaldı
Yoğunluğuyla meşhur Mecidiyeköy metrobüs durağı, koronavirüs korkusundan boş kaldı
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 öğrenci yurdu boşaltıldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 öğrenci yurdu boşaltıldı
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ali Babacan Hulusi Akar Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Aleyna Tilki Defne Samyeli Fahrettin Koca
Spor Adem Büyük Berkay Şahin Burak Yılmaz Sergen Yalçın Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Wuhan Futbol Almanya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Bafra'da gençler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 20:33:04. #1.15#