Bafra'da "Gelin Kardeş Olalım" Projesi Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bafra İlçe Tarım Müdürlüğü arasında imzalanan "Gelin kardeş Olalım" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Bafra Öğretmen Evi'nde yapılan proje tanıtım toplantısında özellikle yaş sebze ve meyve üretiminde ülkenin lider konumunda olan Antalya'da, üretim aşamalarındaki bilgi, teknoloji ve deneyimlerini ülkenin değişik yerlerinde uygun ekolojiye sahip ilçelere aktarmak ve tarımsal üretim potansiyelini arttırılmasına katkı sağlamak ve ortak projelerin hazırlanması için Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce başlatılan "Gelin kardeş Olalım" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Bafra Ovası'nın Karadeniz'in en büyük ovası olduğunu söyleyen Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dursun, ova sayesinde Bafra halkının çoğunluğu tarım ve tarıma dayalı sanayiden sağlamakta olduğunu, projenin Bafra'ya katkı sağlayacağını söyledi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, "Antalya Akdeniz Bölgesi'nin tarımsal potansiyeli büyük bir ili ise Samsun'da Karadeniz Bölgesi'nin çok üst düzeyde tarım kenti diye tanımladığımız, tarım potansiyeli çok büyük bir il. Bu birlikteliğin her iki ile de katkı sağlayacağını düşünüyorum. Zira siz birlikte hareket eder, birlikteliğimizi yayarsanız bu birliktelik size güç olarak geri dönecektir. Sizin Antalya'da yapmış olduğunuz ticari bağlantılarınız sezonun bittiği dönemde bizim buraya aktarma şansına sahip olabilirsek bu bizim için çok büyük bir avantaj olacak. Bizim bu bölgemizde üretim problemimiz olmadığı, pazarlamada sıkıntı yaşadığımız söz konusu. Eğer bunu aşarsak bu birlikteliğin çok katkısı olacak. Bu projedeki beklentimiz belli alanlarda i verimliği arttırmak. Özellikle örtü altı üretim konusunda Bafra'yı öne çıkartacak bir yaklaşım tarzıyla bu alandaki gelişmelerin sağlanacağını ümit ederek Antalya'da var olan bilgi birikimini özellikle teknolojiyi ve diğer hususları, bizim bilmediğimiz hususları Bafra'ya aktarmak. Gelin kardeş olalım projesini bizim Antalya beraber yapmamız için, bize katkı sunacak. Bu alanda ilerlememiz sağlayacak diye düşünüyorum.Belki bizden de farklı alanlarda alacakları bir şeyler olabilir.Dolayısıyla güzel düşünülmüş bir proje"diye konuştu.

Antalya'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Şen, "Tarım sektörü insanımız için hayati, ülkemiz içinde stratejik bir sektördür. Çünkü tarım besin ihtiyacının karşılanması yanında milli gelire, ihracata, istihdama ve kırsal kalkınmaya sağladığı katkılardan dolayı önemli bir sektördür. İşte bu kapsamda biz Antalya ilimizin coğrafi konumu ve uygun ekonomisi sayesinde 4 mevsim tarım yapılmaktadır.İlimizde örtü altı sebze ve meyveyi ön plana çıkartarak, bölgemizde yapılan örtü altı tarım ve verilen önemdir.yeni teknolojilerin ve pilot uygulamaların kullanımı Antalyayı ön plana çıkartmıştır. Bu örtü altı birikimimizi ve teknoloji kullanımını sadece Antalya değil tüm ülke çapına yayarak, ülkemizin tarımsal üretimine katkı sağlamak, ülkemizin 2023'e ulaşmayı hedefleyerek bugün biz Antalya olarak geliştirmiş olduğumuz Gelin kardeş Olalım projesini teklife çıktığımızda 40 ilden 67 müracaat oldu. Maalesef 18 ilçeyle kardeş olabildik. Bu 18 ilçe içerisinde biz Bafra olarak sizlerle kardeş olduk.Bundan mutluluk duyuyoruz. Bu birikimimizi sizlerle paylaşmaya heyecanlanıyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bafra ve Antalya'daki tarım alanlarında ki çalışmalar sinevizyon eşliğinde gösterilerek projenin tanıtımı yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA