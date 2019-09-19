Bafra'da Gaziler Günü törenle kutlandı

19.09.2019 14:21

Samsun'un Bafra ilçesinde "19 Eylül Gaziler Günü" düzenlenen törenle kutlandı.



Bafra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılan törende Gaziler Derneği, Bafra Belediye Başkanlığı ve Bafra Kaymakamlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bafra Şube Başkanı Rahmi Şahin yaptığı konuşmada, "19 Eylül Gaziler Günü Türk kahramanlığının cesaret ve fedakarlığının en büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taçlandığı bir gündür. Kahraman Gaziler Gününüz kutlu olsun. Sizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsilcilerisiniz. Sizler Şehitlerimiz ile birlikte Cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız. Gururla taşıdığımız gazi unvanı Atamızdan biz gazilere intikal eden en büyük mirastır" dedi.



Törene Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, AK Parti Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Muharip Gaziler Derneği, Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği, Türkiye Harp Malulleri Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkan ve üyeleri, askeri erkan, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA