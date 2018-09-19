Bafra'da Gaziler Günü Kutlandı

Samsun'un Bafra ilçesinde "19 Eylül Gaziler Günü" düzenlenen törenle kutlandı.

Bafra 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda gerçekleştirilen tören Kaymakam Ali Fuat Türkel, Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Rahmi Şahin'in çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam edilen programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Muharip Gaziler Derneği Başkanı Rahmi Şahin yaptı. Şahin, "19 Eylül, vatanı için canını ortaya koyarak savaşan ve gazilik onuruna erişen kahramanların şeref günüdür. Bugün gazi olmanın gurur ve kıvancını bir kez daha büyük bir coşkuyla yaşıyoruz. 19 Eylül Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında Türk'ün kahramanlık ve cesaretinin taçlandığı bir gündür. 19 Eylül bize atamızdan en büyük mirastır" dedi.

Törene İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Erbaş, askeri erkan, dernek başkanları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. - SAMSUN