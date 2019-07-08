Bafra'da futbol turnuvası başladı

Bafra Müftülüğü 2019 yaz Kur'an kursları arası futbol turnuvası Bafra Gençlik Merkezi Halı Saha Tesislerinde Müftü Necmettin Kayar'ın düdüğü ile başladı.

Turnuvada 30 camiden 300 öğrenci mücadele edecek.

Turnuvaya katılan öğrencilere başarı dileyen Müftü Kayar, "Futbol turnuvasında kazanmadan çok birbirinizi kırmamanızı, birbirinize karşı hoşgörülü olmanızı temenni ediyorum." dedi.

Bir ay sürcek ve final maçı 8 Ağustos'ta gerçekleşecek turnuvada dereceye giren takımlar ödüllendirilecek.

Kaynak: AA