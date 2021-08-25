Bafra'da futbol şenliği devam ediyor
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Bafra'da futbol şenliği devam ediyor

Bafra'da futbol şenliği devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bafra Belediyesi tarafından düzenlenen Genç Yıldızlar 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Şenliği birbirinden çekişmeli maçlarla devam ediyor.

Bafra Belediyesi tarafından düzenlenen Genç Yıldızlar 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Şenliği birbirinden çekişmeli maçlarla devam ediyor.

Spor Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen turnuvada grup maçları tamamlandı. A grubunda Mevlanaspor ve 1453 Fetihspor, B grubunda Alaçamspor ve Dededağıspor ilk ikiye girerek yarı final oynamaya hak kazandı. Yarı final maçlarının ilki 25 Ağustos Çarşamba günü saat 16.30'da Mevlanaspor - Dededağspor arasında, diğer yarı final maçı Alaçamspor-1453 Fetihspor arasında saat 17.30'da oynanacak.

Turnuvanın final ve üçüncülük dördüncülük maçları ise 27 Ağustos Cuma günü 16.30-17.30 saatleri arasında yapılacak. Aynı gün ödüllü penaltı yarışmaları da gerçekleştirilecek. 2009 – 2011 yaş arası sporcuların mücadele ettiği turnuvada maçlar eski kapalı spor salonunun yanında bulunan suni çim sahada oynanıyor. - SAMSUN

Bafra'da futbol şenliği devam ediyor
Bafra'da futbol şenliği devam ediyor
Bafra'da futbol şenliği devam ediyor
Bafra'da futbol şenliği devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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