Bafra'da fırınlara denetim

Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler fırınlarda fiyat tarifesi, gramaj, hijyen kuralları ve maske konusunda işletmeleri denetleyerek, Covid-19 tedbirleri hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. Denetimlerde üretimini yapılan ekmeklerin sağlıklı şekilde vatandaşlara sunulması noktasında, hizmet veren işletme sahiplerine gerekli uyarılar yapıldı. Fırın ve unlu gıda imalathanelerinde ise işletme ruhsatı, hijyen, maske ve mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına bakarak, ekmeklerin de gramajlarını ölçüldü. Yapılan denetimlerde fırınların kurallara uygun faaliyet gösterdiği belirtildi.

Başkan Kılıç'tan aşure ikramı

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç Muharrem ayının gelişi dolayısıyla ilçenin çeşitli noktalarında kurulan stantlarda vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Vatandaşların Muharrem ayını tebrik eden Başkan Kılıç, Bafra Belediyesi Aşevi tarafından hazırlanan ve hijyenik kaplarda sunulan aşurelerden ikram etti. Başkan Kılıç'a aşure ikramında Belediye Başkan Yardımcıları Şaban Hüryaşar ve Ahmet Tokgöz de eşlik ederken, vatandaşlar da aşure ikramı ile ilgili memnuniyetlerini dile getirdi. Belediye hizmet binası önü, Atatürk Bulvarı ve Tekel caddelerinde aşure dağıtımı için kurulan stantlarda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kılıç, etkinlik boyunca vatandaşlarla da hem aşure ikramında bulundu hem de uzun uzun sohbet etti.

Muharrem ayını kutlayan Hamit Kılıç, şunları söyledi:

"Mübarek Muharrem ayının gelişi münasebetiyle, hemşehrilerimizle, birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olan aşuremizi paylaştık. Aşevimizde kendi imkanlarımızla ürettiğimiz aşurelerimize kıymetli hemşehrilerimizin gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyor, Muharrem ayının ilçemize, ülkemize ve tüm İslam dünyasına bolluk, bereket ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı