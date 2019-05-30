Bafra'da fırın ve kasaplar denetlendi

Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle ilçedeki fırın ve kasaplarda denetim yaptı.

Denetimlerde, işletmelerde tartı aletlerinin ayar ve kontrolü, ürün gramajı, mamullerin muhafaza alanlarının ve üretimde kullanılan malzemelerin hijyenik olup olmadığı, çalışanların kıyafetlerinin temizliği kontrol edildi.

Ekipler, eksiklikleri olan işletmelere uyarıda bulundu.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, vatandaşların huzur içinde sağlıklı alışveriş yapmaları için denetimde bulunduklarını belirterek, "Belediye Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sık sık sürdürüyor. Fırın, kasap ve gıda ile ilgili çeşitli işletmelere dönük inceleme çalışmalarını sürdürüyorlar. Sabah erken saatlerde denetimlere başlayan ekiplerimiz, birçok işletmeyi inceleyerek eksiği olanlara uyarılarda bulundu. Denetimler hem periyodik olarak hem de vatandaşlardan gelen talep ve bilgiler doğrultusunda gerçekleştiriliyor." dedi.

Kaynak: AA