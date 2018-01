Bafra'da Fındık Yetiştirme Teknikleri Anlatıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde fındık üreticilerine, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü mühendisleri tarafından "Fındık Yetiştirme Teknikleri Semineri" verildi.

Bafra Ziraat Odası toplantı salonunda yapılan seminer öncesi konuşan Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, "Bize üye olsun olmasın Bafra'da kırsal kesimde fındık üretimi yapan 21 mahallede üç senedir kırsal kesimde haftanın 5 günü üreticilerimizle birlikte olarak danışmanlarımızla birlikte seminerler verdik. 2017 yılında Karadeniz'in en verimli ve en kaliteli fındığına sahip olduk. Bundan da gurur duyduk. Büyük çoğunlukla fındıkta sıkıntılarımız var. 50-60 yıldır orman arazisini yitirmiş hazine arazilerinde fındık üretimi yapan vatandaşlarımız var. Bu üreticilerimiz maalesef devletimizin vermiş olduğu destekten yararlanamıyor. 100 dönüm arazide fındık üretimi yapan vatandaşımız var, bir kuruş destek alamıyor. Bafra'da tarımın her bölgesinde sıkıntılarımız var ama fındık Bafra'da çok gelişen bir ürün oldu. Sorunlarımızın bir an önce çözülmesini istiyoruz" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nail Kırmacı, "Biz tarım ürünlerini yetiştirilmesi noktasında iş ve işlemleri artık geleneksellikten çıkartıp, alışkanlıklarımızdan çıkartıp kesinlikle profesyonel yaklaşmanız gerekiyor. Yani en küçük işletme açtığımız zaman belli bir yatırım yapıyoruz, belli bir para harcıyoruz, giderlerimizi tutturmaya çalışıyoruz, birlikteliğimiz arttırmaya çalışıyoruz. Tarımda bunun gibi eski usullerle yapılmaktan çıktı. Üretim ve girdi maliyetleri yüksek olduğu için de piyasada olan en küçük bir dalgalanmada da en büyük zararı ve en büyük hasarı da biz görüyoruz. Önce birlikte hareket etmemiz gerekiyor. İkincisi daha profesyonel gayret etmemiz gerekiyor. Bizi gece gündüz boş bırakmayın, gece gündüz rahatsız edin. Bizler bu iş için para alıyoruz, bu iş için yaşıyoruz" diye konuştu.

Kaymakam Ali Fuat Türkel ise, "Bafra'da çeltik başta olmak üzere kışlık sebze ağırlıklı ama tütün var, buğday var ve önemli miktarda fındık üretimi var ama ovada bu görünmüyor olabilir. Türkiye fındık üretiminde dünyada birinci ama fındığı yeterince değerlendiremiyoruz. Zaman zaman fiyat yükseliyor ama zaman zamanda fındık değer kaybediyor. Fındık bu senede istenilen seviyede değil. Fiyat konusunda dalgalanmalar oluyor. Ama fındık dünya piyasasında önemli bir ihraç malımız. Bafra'da da fındık üretiminde hem kalite artar hem de ürün artar. Bir mahallemizde 300 dönüm organik fındık bahçemiz var. Belki Türkiye'de ilk bahçelerden bir tanesi. Bu tür yatırımların arttırılması lazım" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Asuman Sezer ve Ziraat Mühendisi Hidayet Candemir tarafından verilen seminerde fındık yetiştiriciliği, hastalık ve zararları, fındıkta yeni çeşitler hakkında bilgi aktarıldı. - SAMSUN