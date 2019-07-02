Bafra'da evin duvarına mermi isabet etti

Bafra'da bir evin duvarına mermi isabet etti.

Mevlana Mahallesi, Orhan Sokak'ta 4 katlı evin en üst katında Murat Çal'a ait dairenin duvarına mermi isabet etti.

Olay sırasında dışarıda olan Çal, eve geldiğinde camın kırık olduğunu, duvara mermi isabet ettiğini fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin incelemesinde binaya iki kurşun isabet ettiği, birinin camdan içeri girip duvara saplandığı tespit edildi.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA