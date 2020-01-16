Bafra'da evden hırsızlık iddiası

16.01.2020 17:20 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:20

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, evinden 25 bin lirasının çalındığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

İddiaya göre, Gümüşyaprak Mahallesi'nde M.Ç, 25 bin lira bulunan montunu bırakarak evden çıktı.

Bir süre sonra eve dönen M.Ç, paranın montunun cebinde olmadığını fark etti.

M.Ç'nin jandarmaya giderek ihbarda bulunması üzerine yapılan incelemede, kapı veya pencerede zorlama bulunmadığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA