Bafra'da ev yangını
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Bafra'da ev yangını

Bafra ilçesinde bir evde soba bacasından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

09.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:24
Bafra'da ev yangını

ilçesinde bir evde soba bacasından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Esentepe 7. Sokak'ta, Yetkin Cüre'nin oturduğu, bir apartmanın birinci katındaki dairede yangın çıktı.

Soba bacasından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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