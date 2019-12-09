Bafra'da ev yangını
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Bafra'da ev yangını

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 katlı binanın 2. katında çıkan yangın korku dolu dakikalar yaşattı.

09.12.2019 13:31 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:36
Bafra'da ev yangını

'un ilçesinde 3 katlı binanın 2. katında çıkan yangın korku dolu dakikalar yaşattı.


Yangın, Esentepe 6. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yetkin Cüre'ye ait binada bacadan çıkan yangın evin içerisine sıçrayarak kısa sürede odayı alevler sardı. Evde bulunan Yetkin Cüre'nin evden çıkarak komşulardan yardım istedi. İtfaiye ekiplerine verilmesi üzere kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.


Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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