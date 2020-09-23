Bafra'da eroin ve metamfetamin maddesi ele geçirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bafra'da eroin ve metamfetamin maddesi ele geçirdi

23.09.2020 21:30 | Son Güncelleme: 23.09.2020 21:55
Bafra'da eroin ve metamfetamin maddesi ele geçirdi

Samsun Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri 3,79 gram eroin, 113,47 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Samsun Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri 3,79 gram eroin, 113,47 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda İstanbul'dan Bafra'ya uyuşturucu getirileceği bilgisini alan Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri Samsun-Sinop yolu üzerinde durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada 2 adet uyuşturucu içme aparatı, 3,79 gram eroin, 113,47 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili H. Y. ve M. Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri son bir ay içinde yaptıkları çalışmalar neticesinde toplamda 438,94 gram metamfetamin maddesi, 10,72 gram skunk maddesi, 325,47 gram metamfetamin maddesi, 10,72 gram skunk maddesi, 574 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 6 kilo kurutulmaya bırakılmış esrar maddesi, 7,60 gram kubar esrar, 1 adet esrarlı sigara, 4 adet uyuşturucu madde içme aparatı, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 900 lira para, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 42 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hanife Hande Erçel Bülent Ersoy Meryem Uzerli
Spor Falcao Tisserand Can Bartu Arda Turan Sergen Yalçın
Daha Fazla Kaza Ankara Saldırı Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bafra'da eroin ve metamfetamin maddesi ele geçirdi - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 21:55:42. #1.14#
title