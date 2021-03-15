Bafra'da erlerin yemin heyecanı
Samsun Bafra Cezaevi Bölük Komutanlığı'nda 2001/1-2 dönem erler için yemin merasimi düzenlendi.
Samsun Bafra Cezaevi Bölük Komutanlığı'nda 2001/1-2 dönem erler için yemin merasimi düzenlendi.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı emrinde Bafra Cezaevi Bölük Komutanlığı'nda 2001/2 1-2 dönem erler 3 haftalık eğitimlerini tamamladı. Erler için yemin töreni yapıldı. Yemin merasiminde yer alan erlerin vatani hizmetlerini yapacakları birliklerine dağıtımları gerçekleştirildi. Yemin törenine korona virüs tedbirleri nedeniyle asker aileleri katılamadı.
İl Jandarma Komutanı Jan. Kıdemli Albay İbrahim Güven'in erleri tebrik etmesinin ardından tören sona erdi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı