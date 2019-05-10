Bafra'da Engelliler Haftası Etkinliği

Samsun'un Bafra ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında çelenk koyma töreni düzenlendi.

Bafra Askerlik Şubesi önünde toplanan Bafra Engelliler Derneği üyeleri, Bafra Otizmle Yaşayan Aileler Derneği, Bafra Körler Derneği üyeleri ile daire müdürleri, Gençlik Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada Atatürk Anıtı'na çelenk koyulduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Muzaffer Şahin, burada yaptığı konuşmada, engellilerin engelleri aşabilmesi için kamu ile yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, hatta toplumun her ferdinin yapabileceği şeyler bulunduğunu, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Bafra Körler Derneği Başkanı Mustafa Kaplan da dünya nüfusunun yüzde 15'inin, Türkiye'de ise nüfusun yüzde 12'sinin engelli olduğunu belirterek, "Engellilerin sağlık, eğitim, kültürel, istihdam alanların gibi pek çok sorunu mevcuttur. Bu sorunların çözümü için çalışma yapan kurumlar çağrılmalı, gerekli çalışmalar yürütülmeli, gerekli altyapı çalışmaları oluşturularak devlet büyüklerine sunulmalıdır." dedi.



Konuşmaların ardından Anadolu Lisesince müzik dinletisi sunuldu, engelsiz fotoğraf sergisi açıldı.

Kaynak: AA