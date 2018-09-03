Bafra'da Elinde Satır Bulunan Şahıs Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde elinde satır bulunduğu belirtilen bir şahıs polis ekipleri, tarafından gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, hakkında şikayet olması nedeniyle ifade vermeye çağrılan ancak uyarılara rağmen ifade vermeyi reddeden R.D, Tekel Caddesi'ndeki iş yerine gelen polis ekiplerine mukavemette bulundu.

Polis ekipleri tarafından uzun süre ikna edilmeye çalışılan R.D, kendisini satırla öldüreceğini ifade ederek kaçmaya çalıştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ile R.D. arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı.

Polisler, Hacınabi Mahallesi'nde önünü kestikleri R.D'ye "dur" ihtarında bulundu.

Gözaltına alınan R.D, emniyete götürüldü.