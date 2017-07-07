Bafra'da Dolandırıcılık İddiası

Bafra'da bir firma adına gelen paketi almak isteyen şüpheli, gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, bir kargo şirketinin Cumhuriyet Caddesindeki şubesine giden G.G, müdürü olduğu firma adına gelen paketi almak istediğini söyledi.



Kargo görevlisi, firma sahibini tanıması nedeniyle paketi G.G'ye vermedi.



Hareketlerinden şüphelenen kargo görevlisinin takip ettiği G.G, Atatürk Bulvarında takip edildiğini anlayınca kaçmaya başladı.



Bu sırada peşine düşülen G.G, vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Zanlı, Bafra Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alındı.



Yapılan araştırmada, Türkiye genelinde dolandırıcılık şebekesinin üyesi olduğu belirlenen G.G'nin son olarak İstanbul Güngören'de bir firmayı 430 bin lira dolandırdıkları tespit edildi.



G.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.