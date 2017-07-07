Bafra'da Dolandırıcılık İddiası: 1 Gözaltı

SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde, kargo şirketinden kendisini alıcı olarak tanıtıp iletişim firmasına ait kargo paketini almak isteyen şüpheli çalışanlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.



Olay, Samsun'un Bafra İlçesi'ndeki bir kargo şirketinde meydana geldi. Kargo şirketine gelen G.G., şirket çalışanına "Ben, iletişim şirketinde çalışıyorum. Bizim burada kargomuz var" diyerek bir iletişim firmasına ait kargo paketini almak istedi. Şirket çalışanının kendini tanımadığını belirtmesi ve iletişim firmasını arayıp durumu sormak istemesi üzerine şüpheli G.G., kaçtı. Şüpheliyi kargo şirketi çalışanları yakalayarak polise teslim etti. İfadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



- Samsun