Bafra'da direksiyon başında rahatsızlanan sürücü kaza yaptı Samsun'un Bafra ilçesinde direksiyon başında rahatsızlanan sürücü, aracın binaya çarpması sonucu yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde direksiyon başında rahatsızlanan sürücü, aracın binaya çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre henüz kimliği öğrenilemeyen 55 FP 909 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, araç içerisinde rahatsızlandı. Kontrolden çıkan araç metruk bir binaya çarparak durabildi.

Yaralanan sürücü olay yerine çağrılan Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA