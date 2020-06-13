Bafra'da demir kapıya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Samsun'un Bafra ilçesinde demir kapıya sıkışan köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.
13.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:24
Samsun'un Bafra ilçesinde demir kapıya sıkışan köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Aktekke Mahallesi'nde bulunan mezarlığın demir kapısına sıkışan köpeği fark eden vatandaşlar, durumu Bafra İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir kapıyı genişleterek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.
Kaynak: AA