Bafra'da Darp Edilen 72 Yaşındaki Amca Konuştu: Beni Islattıkları için Kızdım
Samsun Bafra'da yaşlı adamın yumruk darbeleriyle yaralandığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Olayla ilgili başsavcılık yakalama kararı alırken, şiddete maruz kalan 72 yaşındaki adamın ifadeleri ortaya çıktı.
Samsun'da yoldan geçen aracın üzerine su sıçramasına tepki gösteren 72 yaşındaki yaşlı bir adam, otomobilden inen genç tarafından öldüresiye dövülmüş, yaşlı adamın yumruk darbeleriyle yaralandığı görüntüler büyük tepki çekmişti. Şiddete maruz kalan 72 yaşındaki adam, "Beni ıslattıkları için onlara kızdım. Herhangi bir şekilde fiili müdahalede bulunmama rağmen beni defalarca darp etmesi ve yüzüme vurması sebebiyle bu şahıstan şikayetçiyim" dedi.
"DEFALARCA DARP ETMESİ VE YÜZÜME VURMASI NEDENİYLE ŞİKAYETÇİYİM"
Samsun'un Bafra ilçesinde bir maganda tarafından feci şekildedövülen 72 yaşındaki S.Y başına gelenleri ifadesinde şöyle anlattı:
"Olay günü yağan yağmur nedeniyle evimizin önündeki hendeğin su dolduğunu gördüm. Hendeği temizlemek için evden çıktım. Hendeğin oraya geldiğimde söz konusu araç yanımdan hızla geçerek ıslanmama sebep oldu. Ben de dikkatsizce araç kullanıp beni ıslattıkları için onlara kızdım. 'Ulan eşek oğlu eşekler beni ıslattın görmedin mi!' dedim. O da bana hitaben 'Görsem ne olacak, görmesem ne olacak' dedi. Akabinde aracın yan koltuğunda oturan C.İ inerek beni darp etti. Sonra uzaklaştılar. Herhangi bir şekilde fiili müdahalede bulunmama rağmen beni defalarca darp etmesi ve yüzüme vurması sebebiyle bu şahıstan şikayetçiyim.
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