Bafra'da çıkan yangında samanlık zarar gördü
Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan yangında samanlıkta hasar oluştu.
25.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:12
Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan yangında samanlıkta hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Kuşçular Mahallesi'nde çocukların çakmakla tutuşturduğu kağıtlardan çıkan alevler, samanlığa sıçradı.
Dumanları fark eden vatandaşların Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber vermesi sonucu yangına müdahale eden ekipler, kısa sürede alevleri söndürdü.
Yangında samanlıkta hasar oluştu.
Kaynak: AA