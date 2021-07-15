Bafra'da çıkan orman yangına müdahale ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bafra'da çıkan orman yangına müdahale ediliyor

Bafra'da çıkan orman yangına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Ümit Ceylan - Haberler | Güncel

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Kolay Mahallesi Burunca mevkisinde yüksek gerilim hattının geçtiği ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Öğle saatlerinde çıkan ve ekipler tarafından kontrol altına alınan yangının daha sonra rüzgarın da etkisiyle yeniden başladığı, bunun üzerine çalışmaların yeniden yapıldığı öğrenildi.

Ekiplerin çam ve makilik alanda devam eden yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Ceylan

Son dakika! SAMSUN-DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA; GELİN VE DAMAT İLE 2 SÜRÜCÜ YARALANDI
Son dakika! SAMSUN-DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA; GELİN VE DAMAT İLE 2 SÜRÜCÜ YARALANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Ersin Tatar Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İlyas Tetik Ebru Gündeş Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Erol Bulut Alper Yılmaz Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bafra'da çıkan orman yangına müdahale ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 17:12:46. #1.16#

title