Bafra'da çeşitli yerlere sokak hayvanları için barınak yerleştirdi

Samsun'un Bafra ilçesinde Birleşik Hayvanları Koruma Vakfı Derneği, sokak hayvanları için "Sokağı yuvala" adı altında proje başlattı.

Birleşik Hayvanları Koruma Vakfı Derneğinin Bafra Belediyesine başvurusu üzerine belirlenen yerlere sokak hayvanları için kulübeler konuldu.

Belediyede görevli veteriner hekim Orkun Demir, belediye olarak sokak hayvanları için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Daha önce yerleştirdiğimiz kaplara mama ve su dağıtımı düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Bugün de Birleşik Hayvanları Koruma Vakfı Derneği, bizden sokak hayvanlarının barınabilmesi için köpek kulübelerini yerleştirmek amacıyla yer göstermemizi istedi. Biz de 5 farklı yer gösterdik ve kulübeleri yerleştirmelerinde yardımcı olduk." dedi.

Birleşik Hayvanları Koruma Vakfı Derneği Başkanı Haydar Aksu da sokaktaki canlara dikkati çekmeyi amaçladıklarını dile getirerek, "Her insanın kendi barınacağı evi olduğu gibi biz de sokak hayvanlarının da kendi evi olması için sokaklara kulübeler yerleştirmeye başladık. Böylece sahipsiz diye bilinen sokak hayvanları, sahipli hale getirilmiş oldu." diye konuştu.

Birleşik Hayvanları Koruma Vakfı Derneği Başkan Yardımcısı Bozkurt Oğuz Sınar ise sokak hayvanları için projeler yaptıklarını anlattı.

Türkiye'den çıktıklarını ama bütün dünyaya ulaşmaları gerektiğini vurgulayan Sınar, "Samsun'un diğer ilçeleri için de çalışmalarımız devam ediyor. Sokağı yuvala projemiz sadece Samsun için değil, İzmir, Antalya ve diğer bölgeler için de devam ediyor. Projemizin amacı sokaklara dikkati çekmek ve hayvanların zor koşullarda yaşadığını hissettirmek." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol