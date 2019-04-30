Bafra'da "Çeltik Çalıştayı" Düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde "Çeltik çalıştayı" gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Şevket Aşçı Turizm Fakültesi Hanife Aşçı Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, Türkiye'nin çeltik ve pirinçte ithalatçı bir ülke konumunda olmasına rağmen özellikle 2000 yılından sonra uygulamaya konulan tarımsal politika ve desteklemelerle üretimde ciddi artış yaşandığını söyledi.

Türkiye'de 2002 yılında 60 bin hektar alanda çeltik ekimi yapılırken, bu alanın 2017 yılında 109 bin 505 hektara çıktığını belirten Kırmacı, "2002 yılında 360 bin ton olan çeltik üretimi, 2017 yılında 900 bin tona varmıştır. Ülkemizdeki pirinç tüketimi de yıllar içinde artış göstermiştir. 2000'li yılların başlarında 550 bin ton olan pirinç tüketimi, günümüzde 750 bin tona ulaşmıştır." dedi.

Samsun'un çeltik üretim potansiyeli bakımından şanslı iller arasında bulunduğunu vurgulayan Kırmacı, şöyle devam etti:

"2018 yılında 180 bin 564 dekar alanda 133 bin 221 ton çeltik üretimi gerçekleştirilmiştir. Samsun, çeltikte ekim alanı ve üretim miktarına göre ülkemizde iller arasında ikinci sıradadır. İlimizde çeltik üretimi 8 ilçede, 146 köyde, 3 bin 401 çiftçi ailesi tarafından gerçekleştirilmektedir. Bafra Ovası'nda yer alan 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçeleri ile Çarşamba Ovası'nda bulunan Çarşamba, Terme, Tekkeköy ve Salıpazarı ilçeleri, çeltik tarımı için uygun alanlardır. Üretimin yüzde 86,7'si Bafra Ovası'nda gerçekleştirilmektedir."

Türkiye'de çeltik üretiminde ilk 15 ilçeye bakıldığında birinci sırada Edirne-İpsala, ikinci sırada Samsun-Bafra'nın geldiğini anlatan Kırmacı, "Alaçam 13, Terme 15'inci sırada yer almaktadır. Samsun ilinin bitkisel üretim değeri içinde çeltiğin payının yaklaşık yüzde 13,6 olduğu söylenebilir.

İlimizde sertifikalı çeltik tohumu üretimi de gerçekleştirilmektedir. 2016 yılında en yüksek miktarda 265 ton, 2018 yılında da 72 ton sertifikalı çeltik tohumu üretimi gerçekleştirilmiştir." diye konuştu.

Bafra Kaymakamı Ahmet Adanur'un da katıldığı programın sonunda katılımcılara plaket verildi.

Kaynak: AA