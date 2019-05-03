Bafra'da Çatı Yangını

Bafra'da Çatı Yangını

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan yangında bir apartmanın çatısı hasar gördü.

Bafra'da Çatı Yangını

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan yangında bir apartmanın çatısı hasar gördü.

Mevlana Mahallesi Keykubat Sokak'taki İmarkent Sitesi A Blok'un çatısından çıkan dumanları gören mahalle sakinleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında, apartmanın çatısı tamamen yandı.

Yangın sırasında Bafra Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri de mahalle yolunda güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA
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