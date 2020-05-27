Bafra'da camilere dezenfekte Bafra Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, "Cami ve mescitlerde cemaatle ibadet edilmesi" hakkında 81 il valiliğine gönderilen genelge sonrası ilçede bulunan camilerde yeniden dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Bafra Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, "Cami ve mescitlerde cemaatle ibadet edilmesi" hakkında 81 il valiliğine gönderilen genelge sonrası ilçede bulunan camilerde yeniden dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 29 Mayıs'ta Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak camilerde dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında Bafra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince İlçe genelinde ibadete açılacak camileri tek tek dolaşıyor. Camide bulunan halı, kolon, giriş gibi temasın olabileceği yerleri dezenfekte ediliyor.

Normalleşme süreciyle birlikte 29 Mayıs Cuma gününden itibaren ibadete açılacak camilerdeki dezenfekte çalışmaları ilerleyen günlerde de devam edecek.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yeniden ibadete açılan camilerin dezenfekte işlemini Bafra İlçe Müftülüğü ile koordine şekilde sürdürdüklerini belirterek, "Camilerimizin yeniden ibadete açılmasından önce ilçe müftülüğümüz ile koordineli bir şekilde gerekli temizlik ve dezenfekte çalışmalarımıza başladık. Camilerimizin yanı sıra eczane, kuaför ve berberler, resmi kurumlar ile toplu halde bulunulan mekanlarda da dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 29 Mayıs Cuma günü camiler açıldığında halkımızın huzur ve güvenle ibadet edebilmeleri için Bafra Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Normalleşme süreci ile birlikte ibadete açılacak camilerde Bafra Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de çevre temizlik ve bakım işlemlerini gerçekleştiriyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA