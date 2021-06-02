Bafra'da bir kişi tüfekle vuruldu
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Bafra'da bir kişi tüfekle vuruldu

Bafra'da bir kişi tüfekle vuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde parkta bir kişi tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde parkta bir kişi tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay, İshaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, helikopter pistinin arkasında bulunan parkta oturan A.D.(18) ve Y.D 'ye(18) henüz kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından tüfekle ateş edildi. Açılan ateş sonucu karın boşluğuna isabet eden Y.D. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası kaçan kimliği belirsiz kişiyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Bafra'da bir kişi tüfekle vuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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