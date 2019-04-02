Bafra'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.E. ve İ.O. konuşmak için M.Ç.'nin evine gitti. Bu sırada çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada N.E. isimli şahıs sol baldırından bıçaklandı. Yaralanan şahıs Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri kavganın yaşandığı ikametgaha giderek M.Ç. ve Ü.U. isimli şahısları gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA