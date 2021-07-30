Bafra'da belediyenin refüje diktiği çiçekleri çaldılar

Samsun'un Bafra ilçesinde belediye tarafından Emirefendi Mahallesi'nde yapılan peyzaj çalışmaları kapsamında refüje dikilen çiçekler, kimliği belirsiz bir kişi tarafından söküldü.