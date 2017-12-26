Bafra'da Bayan Güzellik Salonları "Salı" Günü Tatil Yapacak

Samsun'un Bafra ilçesinde bayan güzellik salonlarının "salı" günü tatil yapması kararı alındı.



Samsun Ticaret İl Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz Bafra ilçesindeki Bafra Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı bayan güzellik salonlarının hafta sonu tatilini salı günü yapmalarını içeren talepleri doğrultusunda, 6585 Sayılı Perakende Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 13. maddesi ile aynı kanununa dayanılarak çıkarılan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 13. ve 14. maddeleri gereğince Valiliğimizin 11 Aralık 2017 tarih ve 30264294 sayılı olur ile 'salı' günü bir gün süreyle hafta tatili edilmesi kararı alınmıştır" denildi. - SAMSUN