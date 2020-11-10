Bafra'da Atatürk'ü anma töreni
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Bafra'da Atatürk'ü anma töreni

10.11.2020 10:43 | Son Güncelleme: 10.11.2020 10:48
Bafra'da Atatürk'ü anma töreni

Samsun'un Bafra ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü nedeniyle tören 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Kaymakam Cevdet Ertürkmen ve Belediye Başkan Hamit Kıkıç'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan törende saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, daire müdürleri, gaziler, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri ve sivil erkan ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN

Bafra'da Atatürk'ü anma töreni
Bafra'da Atatürk'ü anma töreni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü töreni
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü töreni
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