Bafra'da Asfalt Çalışmasında Bir İşçi Yaralandı

SAMSUN'un Bafra İlçe Belediyesi ekipleri tarafından yapılan asfalt çalışmasında bir işçi, iş kazası sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bafra ilçesi Bahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bafra Belediyesi ekipleri tarafından yapılan asfalt çalışmalarında Özgür Düz isimli işçi, elindeki pas sökücünün patlaması sonucu elinden ve gözünden yaralandı. Yaralı işçi, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Bafra İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Samsun