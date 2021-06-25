Bafra'da asfalt çalışmaları
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Bafra'da asfalt çalışmaları

Bafra'da asfalt çalışmaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bafra Belediyesi, şehir merkezi ve kırsal bölgelerde asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Bafra Belediyesi, şehir merkezi ve kırsal bölgelerde asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önceden belirlenen yaz hizmet programı dahilinde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Mevsim itibari ve normalleşme süreci kapsamında çalışmalarına hız veren Bafra Belediyesi yeni asfalt işlemlerinin yanında çeşitli nedenlerden dolayı tahrip olmuş bölgelerde yol çalışmalarını hızlandırdı. Kent genelinde konforlu ve güvenli yollar oluşturmak için yoğun bir tempo ile hizmet verme gayretinde olan Bafra Belediyesi, ilçe merkezi başta olmak üzere dış mahallelerde çalışmalarına devam ediyor.

Geçen günlerde merkez mahalle muhtarları ile bir araya gelen ve ilçe merkezinde bulunan 21 mahallenin sorunlarını tek tek muhtarlarla istişare eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kııç, başta merkez mahalleler olmak üzere 139 mahallenin beklentilerine cevap verebilmek için gece-gündüz çalıştıklarını ifade etti. Asfaltsız cadde ve sokak bırakmamak için ekiplerin hummalı bir çalışma sürdürdüğünü belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Vatandaşlarımızın ulaşım konusunda sıkıntı yaşamaması adına asfaltlama çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Ekiplerimiz, belirlenen programlar dahilinde cadde ve sokaklardaki asfaltlama çalışmalarını düzenli olarak yapıyor. Bafra'da en ufak bir asfalt sorunu kalmayana dek çalışmalarımızı özverili bir şekilde sürdüreceğiz" dedi. - SAMSUN

Bafra'da asfalt çalışmaları
Bafra'da asfalt çalışmaları
Bafra'da asfalt çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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