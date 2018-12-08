Bafra'da Asayiş Uygulaması

Bafra'da Asayiş Uygulaması

Samsun'un Bafra ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Bafra'da Asayiş Uygulaması

Samsun'un Bafra ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan huzur uygulamasında, iş yerleri ve şüpheli kişilerin üzeri arandı.

Uygulamada 450 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, aranan 2 kişi yakalandı. 30 aracın kontrol edildiği uygulamada 5 iş yeri hakkında da işlem yapıldı.

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