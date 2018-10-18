Bafra'da Asayiş Uygulaması

Samsun'un Bafra ilçesinde 36 ekip ve 176 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

İl Emniyet ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede eğlence yerleri ve durdurulan araçları kontrol etti.

Kontrollerde, 2 ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, bir muşta ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Kontroller sırasında 356 kişinin GBT sorgusuna bakıldı. Üç aranan şahıs ile üzerinde kimliği bulunmayan 6 kişi emniyete götürüldü.