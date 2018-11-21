Bafra'da Asayiş Denetimi

Samsun Bafra ilçesinde düzenlenen asayiş operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile Bafra Emniyet Müdürlüğü Narkotik, Asayiş ve Trafik Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin ortaklaşa düzenlediği uygulamaya 96 polis katıldı.

Uygulamada 129 araç, 305 kişi, 16 iş yeri, 9 park ve 6 okul önü kontrol edildi.

Adreslerde yapılan aramada ise bir ruhsatsız tabanca, bir bıçak ele geçirildi.

Uygulama kapsamında 1 kişi, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.